Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 8 января 2026Россия

Коттеджный поселок в Новой Москве снова остался без света

Коттеджный поселок «Фаворит» в Новой Москве остался без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Коттеджный поселок «Фаворит» в Новой Москве снова остался без света, об этом местные жители рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По их словам, отключения электричества происходят не в первый раз, до этого света не было 31 декабря с 7 утра.

Проблемы с подачей электроэнергии начались на фоне мощного снегопада, накрывшего столицу вечером 8 января. Людям приходится пользоваться фонариками и свечами.

«И сейчас света снова нет. А на улице мороз, дома из-за этого остывают быстро. В поселке много детей, пожилых людей, инвалидов», — рассказал один из местных жителей.

1 января сообщалось, что около 43 тысяч жителей Кубани остались без электроснабжения из-за непогоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    На Украине раскрыли вымогательство у сотрудников военкомата

    В пиццериях рядом с Пентагоном вновь заметили повышенный уровень заказов

    Коттеджный поселок в Новой Москве снова остался без света

    В российском регионе мужчина избил ребенка за случайное попадание снежком

    Во Франции раскритиковали решение Макрона об отправке войск на Украину

    Стало известно о возможной поездке Зеленского на встречу к Трампу на следующей неделе

    В Швейцарии ответили на вопрос об участии в «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok