Десятки тысяч жителей остались без света в одном российском регионе

На Кубани около 43 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Около 43 тысяч жителей Кубани остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи», — подчеркнул он.

По словам политика, более 120 аварийных бригад с ночи устраняют последствия непогоды.

За последние несколько дней в регионе выпало большое количество осадков, это привело к налипанию мокрого снега и обледенению проводов. При этом практически на всей территории края, за исключением Белореченского района, восстановили подачу тепла.

На днях на Сочи обрушился мощный шторм и лишил часть жителей электричества. Непогода может усилиться в ближайшее время, отметили местные власти. Последствия у непогоды в Сочи уже есть — в городе столкнулись с точечными отключениями света из-за налипания снега на провода.

До этого сообщалось, что мощный шторм разрушил набережную в Сочи, повредив ларьки, кафе и другие объекты.