Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:03, 1 января 2026Россия

Десятки тысяч жителей остались без света в одном российском регионе

На Кубани около 43 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Около 43 тысяч жителей Кубани остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи», — подчеркнул он.

По словам политика, более 120 аварийных бригад с ночи устраняют последствия непогоды.

За последние несколько дней в регионе выпало большое количество осадков, это привело к налипанию мокрого снега и обледенению проводов. При этом практически на всей территории края, за исключением Белореченского района, восстановили подачу тепла.

На днях на Сочи обрушился мощный шторм и лишил часть жителей электричества. Непогода может усилиться в ближайшее время, отметили местные власти. Последствия у непогоды в Сочи уже есть — в городе столкнулись с точечными отключениями света из-за налипания снега на провода.

До этого сообщалось, что мощный шторм разрушил набережную в Сочи, повредив ларьки, кафе и другие объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения с Россией изменились навсегда». Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул Москву и дал обещание Украине

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    В московских аэропортах сняли временные ограничения

    Опубликован первый список погибших при ударе ВСУ в Хорлах

    Названа конечная цель теракта Украины в Хорлах

    На Украине решили устроить слежку за военнообязанными

    В США обрушились с критикой на одну страну

    Жители российского города лишились мобильного интернета на три дня

    Путин и Сальдо сравнили атаку ВСУ на Хорлы с сожжением людей в Одессе в 2014 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok