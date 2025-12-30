Реклама

Экономика
21:16, 30 декабря 2025Экономика

Шторм века разрушил набережную в Сочи

Мощный шторм разрушил набережную в Сочи
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Мощный шторм разрушил набережную в Сочи, повредив ларьки, кафе и другие объекты. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Из-за непогоды вода вышла из берегов и смыла стоящие неподалеку постройки. На кадрах, которыми поделились очевидцы, можно увидеть лежащие на берегу обломки конструкций и шезлонгов. На данный момент выходы на набережную перекрыли. В городе-курорте действует штормовое предупреждение, оно продлится до 1 января.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на Сочи в ночь на 29 декабря ураганный ветер повредил линии электропередачи в нескольких районах.

