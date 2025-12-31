Реклама

11:17, 31 декабря 2025

Мощный шторм обрушился на Сочи и лишил жителей света

В Сочи произошли точечные отключения света из-за шторма, есть риск его усиления
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На Сочи обрушился мощный шторм и лишил часть жителей электричества. Непогода может усилиться в ближайшее время, предупреждает администрация курортного города в Telegram-канале.

В течение 31 декабря, по прогнозам синоптиков, в Сочи ожидается усиление ветра и шторм на море до шести баллов, а также осадки в виде мокрого снега и дождя. По прогнозам специалистов, непогода сохранится в регионе до 1 января.

Последствия у непогоды в Сочи уже есть — в городе столкнулись с точечными отключениями света из-за налипания снега на провода. Власти города отметили, что сейчас энергетики восстанавливают подачу электроснабжения в Лазаревском районе. Социально-значимые учреждения переведут на снабжение резервными дизельными генераторами, уточнили в мэрии.

В энергокомпании «Россети Юг» добавили, что в горных районах Сочи стихия повалила деревья, а также там образовались высокие сугробы — их приходится преодолевать на снегоступах, чтобы подобраться к месту аварии на энергообъектах.

Ранее мощный штор разрушил набережную в Сочи, повредив ларьки, кафе и другие объекты.

