Экономика
18:53, 8 января 2026Экономика

Мощный снегопад пришел в Московский регион

В Москве и Подмосковье начался снегопад
Варвара Кошечкина
Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Мощный снегопад накрыл Москву и Московскую область. По данным РЕН ТВ, в регионе наблюдаются метель, снежные заносы и гололедица, ветер усилился до 15-18 метров в секунду.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что на участке трассы М4 «Дон» в Ступинском районе Подмосковья автолюбители пробираются сквозь занесенную снегом дорогу.

Ранее «Роскосмос» показал снимок циклона, который в ближайшие дни принесет в Москву аномальные осадки. Фотография получена благодаря съемке многозональных сканирующих устройств спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М».

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что снежный армагеддон ожидается в Московском регионе 9 января. Циклон принесет в Москву минимум 30 процентов месячной нормы осадков.

