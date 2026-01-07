Реклама

Наука и техника
23:21, 7 января 2026Наука и техника

«Роскосмос» опубликовал снимок надвигающегося на Москву циклона

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, несущего в Москву «снежный армагеддон»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global look Press

«Роскосмос» показал космический снимок циклона, который в ближайшие дни принесет в Москву аномальные осадки. Фото было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

«На столицу надвигается циклон — снимок спутников "Роскосмоса". Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что фотография была получена благодаря съемке многозональных сканирующих устройств спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М».

6 января «Роскосмос» опубликовал фотографию туманности «Рождественская елка» в созвездии Единорога в канун Рождества. Праздничное название область звездообразования получила за сходство с новогодним деревом.

До этого космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов поздравили жителей России с Новым годом с борта Международной космической станции (МКС).

