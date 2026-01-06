Реклама

Наука и техника
17:30, 6 января 2026Наука и техника

«Роскосмос» показал космическую елку в канун Рождества

«Роскосмос» опубликовал фотографию космической елки в канун Рождества
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Николай Вдовин / Telegram-канал «Роскосмос»

«Роскосмос» опубликовал фотографию туманности «Рождественская елка» в созвездии Единорога в канун Рождества. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале корпорации.

Праздничное название область звездообразования получила за сходство с новогодним деревом. В публикации говорится, что космическая структура внешне напоминает елку, украшенную сверкающими «гирляндами» из туманностей и «звездами».

«Рождественская елка» находится в созвездии Единорога. В нее входят Коническая туманность, выглядящая как маленькая перевернутая елка, и туманность «Лисий мех».

Ранее сообщалось, что космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов поздравили жителей России с Новым годом с борта Международной космической станции (МКС). Они указали, что на орбите в эти дни особенно ощущается связь с домом, и также напомнили, что главное — это доброта к ближним и единство.

