Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:35, 1 января 2026Наука и техника

Космонавты поздравили россиян с Новым годом

Космонавты с МКС поздравили жителей России с Новым годом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NASA / Unsplash

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов поздравили жителей России с Новым годом с борта Международной космической станции (МКС). Видео было размещено в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Космонавты указали, что на орбите в эти дни особенно ощущается связь с домом, и также напомнили, что главное — это доброта к ближним и единство.

Микаев отметил, что в преддверии Нового года люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам продолжать верить в чудеса. «Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте», — заявил он.

Ранее стало известно, что российский экипаж МКС 12 апреля поздравил соотечественников с Днем космонавтики. К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Европейский лидер высказался об Украине в новогоднем обращении

    Спрогнозирован решающий год в урегулировании на Украине

    В российском регионе обломки дронов повредили два частных дома

    США вывели из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию

    Собянин поздравил москвичей с Новым годом

    В США раскрыли причину противостояния Европы с Россией

    Космонавты поздравили россиян с Новым годом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok