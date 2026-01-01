Космонавты поздравили россиян с Новым годом

Космонавты с МКС поздравили жителей России с Новым годом

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов поздравили жителей России с Новым годом с борта Международной космической станции (МКС). Видео было размещено в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Космонавты указали, что на орбите в эти дни особенно ощущается связь с домом, и также напомнили, что главное — это доброта к ближним и единство.

Микаев отметил, что в преддверии Нового года люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам продолжать верить в чудеса. «Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте», — заявил он.

Ранее стало известно, что российский экипаж МКС 12 апреля поздравил соотечественников с Днем космонавтики. К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков.