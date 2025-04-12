Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики

Российский экипаж МКС 12 апреля поздравил соотечественников с Днем космонавтики

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) 12 апреля поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Видеозапись опубликовал «Роскосмос» в Telegram-канале.

К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Первый отметил, что в России космос «всегда был больше, чем профессия».

Вагнер напомнил, что после полета в космос Юрия Гагарина миллионы детей мечтали стать космонавтами, такая тенденция сохраняется по сей день.

«Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!» — завершил поздравление Песков.

Ранее, 8 апреля, с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», с кораблем «Союз МС-27».