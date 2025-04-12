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02:29, 12 апреля 2025Наука и техника

Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики

Российский экипаж МКС 12 апреля поздравил соотечественников с Днем космонавтики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) 12 апреля поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Видеозапись опубликовал «Роскосмос» в Telegram-канале.

К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Первый отметил, что в России космос «всегда был больше, чем профессия».

Вагнер напомнил, что после полета в космос Юрия Гагарина миллионы детей мечтали стать космонавтами, такая тенденция сохраняется по сей день.

«Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!» — завершил поздравление Песков.

Ранее, 8 апреля, с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», с кораблем «Союз МС-27».

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