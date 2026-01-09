Реклама

12:58, 9 января 2026

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов

Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 180 рейсов было задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что во Внуково на вылет задержано 5 и отменено 6 рейсов, а на прилет — 30 задержано и 3 отменено. В Шереметьево на вылет задержано 14 и отменено 2 рейса, а на прилет — задержано 84. Тем временем в Домодедово на вылет задержано 8 рейсов и 1 отменен, а на прилет — 28 задержано и 2 отменено.

Как сообщает источник, сотрудники столичных авиагаваней бесперебойно расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты противообледенительными реагентами.

Ранее пассажиры авиакомпании «Ямал», ожидающие вылета в Надым, рассказали, что из-за непогоды их рейс из Москвы уже несколько раз переносили. Путешественников держали в салоне лайнера четыре часа, а потом вернули в аэропорт.

