17:14, 10 января 2026

В России объяснили разочарование Трампа в Путине

Депутат Чепа: Трамп был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался
Юлия Сычева
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У России и США существует большое количество разногласий по очень многим вопросам, в том числе и по Украине, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине в конечном счете можно будет достичь. Также он упомянул о своем разочаровании в главе российского государства Владимире Путине.

Депутат отметил, что заявление Трампа о некотором взаимопонимании и контакте с Путиным при различных взглядах по некоторым кейсам является нормальным явлением. При этом он подчеркнул, что у России имеются свои интересы, которые она будет отстаивать.

«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — заявил Чепа.

Он также объяснил, что в США, в отличие от России, нет общего вектора развития страны. По его словам, в американском обществе наблюдаются шатание и псевдодемократия, которые заставляют многих политиков вести политические игры.

Ранее лидер США выразил опасения из-за возможного влияния России на Гренландию. По его мнению, если остров не будет под контролем Вашингтона, то там появятся РФ или Китай, а эта развязка событий неприемлема для Америки.

