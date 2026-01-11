Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 11 января 2026Наука и техника

Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

WSJ: Украинские ракеты «Фламинго» создаются по советским технологиям
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские ракеты дальнего действия FP-5 «Фламинго» создаются с использованием советских технологий. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

По словам технического директора разработавшей ракету компании Fire Point Ирины Терех, реактивные двигатели для «Фламинго» были взяты из старых советских самолетов, выведенных из эксплуатации.

Кроме того, добавила технический директор компании, при создании оружия она сама изучала советские руководства по созданию ракет. Кроме того, по данным WSJ, Fire Point консультировал 92-летний специалист, работавший над советской ракетной программой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство «Фламинго» перехватываются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что при последнем использовании пяти ракет четыре их них были сбиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковник рассказал о способных достичь Москвы ракетах «Сумерки»

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений в связи с захватом церквей

    Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

    Трамп «закурил» сигару на фоне развевающегося флага Кубы

    Сын свергнутого шаха заявил о готовности возглавить Иран

    В Британии назвали бредовым предложение Стармера разместить войска на Украине

    СК возбудит дело об осквернении мемориала в Ейске

    Оценены шансы Овечкина забить в четвертом матче подряд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok