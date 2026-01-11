Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

Украинские ракеты дальнего действия FP-5 «Фламинго» создаются с использованием советских технологий. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

По словам технического директора разработавшей ракету компании Fire Point Ирины Терех, реактивные двигатели для «Фламинго» были взяты из старых советских самолетов, выведенных из эксплуатации.

Кроме того, добавила технический директор компании, при создании оружия она сама изучала советские руководства по созданию ракет. Кроме того, по данным WSJ, Fire Point консультировал 92-летний специалист, работавший над советской ракетной программой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство «Фламинго» перехватываются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что при последнем использовании пяти ракет четыре их них были сбиты.