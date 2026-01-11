Реклама

Украинец на внедорожнике сбил пограничника при попытке уехать в Румынию

На Буковине водитель сбил пограничника при попытке выехать с Украины в Румынию
Алиса Дмитриева
Фото: Telegram-канал Держприкордонслужбы

Управлявший внедорожником украинец сбил сотрудника пограничной службы при попытке выехать с Украины в Румынию и попытался прорваться через пограничный пункт. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

По данным ведомства, на Буковине пограничный наряд обнаружил внедорожник иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Военнослужащие потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал требования и попытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию.

Один из сотрудников Госпогранслужбы в результате наезда получил тяжелые множественные травмы и был госпитализирован. Пограничники и полицейские нашли остановившийся автомобиль и задержали шестерых пассажиров, пытавшихся пересечь границу. Водителя еще ищут.

Ранее военный аналитик и волонтер Тарас Чмут заявил, что Украина не смогла направить мобилизацию по позитивному сценарию, поэтому неприязнь к ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) испытывают даже военнослужащие ВСУ. Эксперт назвал подобную ситуацию странной, отметив, что в ТЦК служат такие же военные.

