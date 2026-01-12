Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 12 января 2026Из жизни

БДСМ-госпожа рассказала о работе во время беременности

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @fluffballdolly

Эскортница из Шотландии Виктория Порселин была вынуждена работать даже во время беременности. Об этом периоде она рассказала Daily Star.

По словам 26-летней Порселин, она работала в эскорте с 18 лет. На второй год она внезапно узнала, что беременна. Однако ей нужны были деньги, поэтому она продолжала встречаться с клиентами в качестве БДСМ-госпожи и сопровождать их на различные мероприятия даже во время беременности.

На более поздних сроках Порселин стала принимать заказы от мужчин только онлайн и полностью перешла на вебкам. Она объяснила это решение собственной безопасностью.

Материалы по теме:
«Чувствую себя намного счастливее». Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
«Чувствую себя намного счастливее».Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
27 мая 2021
«Что я сделал со своей жизнью?» Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
«Что я сделал со своей жизнью?»Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
28 июня 2021

Сейчас женщина продолжает работать в секс-индустрии и принимает клиентов у себя дома. Среди них — мужчины от 18 до 77 лет. «Мне нравится, что я могу воплощать фантазии, которые клиенты хотели реализовать уже много лет», — рассказала Порселин.

Ранее британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд призналась, что снимает порнофильмы на заказ вместе с сыном. Он не является профессиональным оператором, но иногда помогает ей в этом амплуа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чуть не попал в беду». Британский министр изъявил желание похитить Путина и едва не оказался под ударом «Орешником»

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    БДСМ-госпожа рассказала о работе во время беременности

    Названо главное условие для распада ОДКБ и НАТО

    Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте холодов для пениса

    Россиян предупредили о штрафе за голосовое сообщение с оскорблениями

    Власти Украины обвинили в сокрытии последствий удара «Орешником»

    ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

    Сенатор предрек конец НАТО при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok