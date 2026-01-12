БДСМ-госпожа рассказала о работе во время беременности

Эскортница из Шотландии Виктория Порселин была вынуждена работать даже во время беременности. Об этом периоде она рассказала Daily Star.

По словам 26-летней Порселин, она работала в эскорте с 18 лет. На второй год она внезапно узнала, что беременна. Однако ей нужны были деньги, поэтому она продолжала встречаться с клиентами в качестве БДСМ-госпожи и сопровождать их на различные мероприятия даже во время беременности.

На более поздних сроках Порселин стала принимать заказы от мужчин только онлайн и полностью перешла на вебкам. Она объяснила это решение собственной безопасностью.

Сейчас женщина продолжает работать в секс-индустрии и принимает клиентов у себя дома. Среди них — мужчины от 18 до 77 лет. «Мне нравится, что я могу воплощать фантазии, которые клиенты хотели реализовать уже много лет», — рассказала Порселин.

Ранее британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд призналась, что снимает порнофильмы на заказ вместе с сыном. Он не является профессиональным оператором, но иногда помогает ей в этом амплуа.

