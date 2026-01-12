Фицо назвал способ для ЕС стать сильным в противостоянии с Россией и США

Европейский союз (ЕС) может быть силен в противостоянии с Россией и США, но не с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«ЕС может быть силен в противостоянии с Россией и США, но не с комиссаром Каей Каллас», — написал он.

По словам главы словацкого правительства, ее деятельность является позорным провалом.

Ранее Фицо назвал ненависть к русским единственным навыком Европейского союза. Он отметил, что объединение переживает ужасный кризис, в котором выживут только сильные.