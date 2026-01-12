Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 12 января 2026Мир

Фицо назвал способ для ЕС стать сильным в противостоянии с Россией и США

Фицо: ЕС может быть силен в противостоянии с РФ и США, но не с Каллас
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Европейский союз (ЕС) может быть силен в противостоянии с Россией и США, но не с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«ЕС может быть силен в противостоянии с Россией и США, но не с комиссаром Каей Каллас», — написал он.

По словам главы словацкого правительства, ее деятельность является позорным провалом.

Ранее Фицо назвал ненависть к русским единственным навыком Европейского союза. Он отметил, что объединение переживает ужасный кризис, в котором выживут только сильные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Тарасова назвала причину дисквалификации Валиевой

    Фицо назвал способ для ЕС стать сильным в противостоянии с Россией и США

    В ЕС отреагировали на просьбу Украины выделить 800 миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok