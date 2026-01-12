Реклама

Фицо назвал ненависть к русским единственным навыком ЕС

Фицо: Ненависть к русским является единственным навыком ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Ненависть к русским является единственным навыком Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ.

«Обратите внимание: единственное, что умеет Европейский союз — это ненавидеть русских», — подчеркнул словацкий лидер.

По словам Фицо, конкурентоспособность Евросоюза падает, а в объединении возникают разногласия. Он добавил, что объединение переживает ужасный кризис, в котором выживут только те, кто «будут сильными».

Ранее Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

