15:33, 11 января 2026Мир

Фицо назвал причину заменить Каю Каллас

Премьер-министр Словакии Фицо призвал заменить главу евродипломатии Каллас
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал причину заменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Об управлении Евросоюзом он поговорил со словацким телеканалом ТА3.

По словам Фицо, он в первый раз проговаривает вслух, что верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности необходимо заменить.

Премьер-министр Словакии добавил, что с текущим управлением Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен прокомментировал слова Каллас об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине. Он назвал главу евродипломатии «злой ведьмой».

