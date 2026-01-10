Реклама

В Финляндии обозвали Каллас после слов об «Орешнике»

Профессор Малинен призвал Каллас перестать разжигать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас должна способствовать установлению мира на Украине вместо того, чтобы говорить об угрозе со стороны России. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя ее слова об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине.

«Против "Орешника" нет защиты. Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины. Злая вы ведьма», — обозвал ее профессор.

Ранее Каллас призвала к новым санкциям против России. Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и США.

