В Финляндии обозвали Каллас после слов об «Орешнике»

Глава евродипломатии Кая Каллас должна способствовать установлению мира на Украине вместо того, чтобы говорить об угрозе со стороны России. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя ее слова об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине.
«Против "Орешника" нет защиты. Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины. Злая вы ведьма», — обозвал ее профессор.
Ранее Каллас призвала к новым санкциям против России. Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и США.