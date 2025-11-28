Мир
22:54, 27 ноября 2025Мир

Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас

Захарова указала на неадекватность главы дипломатии ЕС Каллас
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас неадекватна. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала заявление последней о том, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США [Марко] Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — написала дипломат.

Захарова также предложила Каллас рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства. «Или ей для этого и суток не хватит?» — добавила она.

Ранее Politico сообщило, что Рубио отказался проводить двусторонние встречи с Каллас. Позднее Захарова выразила солидарность с госсекретарем США.

