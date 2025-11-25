Рубио отказался от встреч с Каллас

Politico: Рубио отказался проводить двусторонние встречи с Каллас

Госсекретарь США Марко Рубио отказался проводить двусторонние встречи с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщает Politico.

«По словам двух других официальных лиц, даже госсекретарь США Марко Рубио — самый проевропейски настроенный член команды Трампа, изменивший тактику его переговоров по Украине — отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что одной из причин может быть сложные отношения Каллас с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее Рубио после публикации изначальной версии плана по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов сообщил сенаторам, что на его составление повлиял «некий россиянин».