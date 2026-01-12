Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

Мерц: США могут продолжить защищать Гренландию вместе с Данией

США могут продолжить защищать Гренландию вместе с Данией, но точный характер сотрудничества будет определен в ходе продолжающихся переговоров. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

«Мы ведем очень подробные переговоры с датским правительством и просто хотим работать вместе, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Гренландии», — сказал он.

По словам главы немецкого правительства, он ожидает, что американцы также примут участие в переговорах. Он добавил, что в течение следующих нескольких дней и недель они покажут, в какой форме это произойдет.

10 января американский лидер отметил, что США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее. Также стало известно, что представители США встретятся с датскими чиновниками и обсудят вопрос Гренландии.