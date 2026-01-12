Москвичей предупредили о 20-градусных морозах

Синоптик Ильин: На Крещение в Москву придут 20-градусные морозы

В понедельник, 19 января, в Москву придут 20-градусные морозы. О такой погоде на Крещение предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет aif.ru.

При этом в первую неделю после новогодних праздников синоптик не обещает сильного похолодания. Температура воздуха, по прогнозам Ильина, будет опускаться до минус 11 градусов днем и до минус 16 — ночью.

«Ближе к Крещению мороз будет усиливаться, температура опустится ниже 20 градусов», — рассказал метеоролог.

Ранее жителей Новосибирской области предупредили о 40-градусных морозах. Волна холодов придет в середине текущей недели.

По данным синоптиков, температура в области начнет падать в среду, 14 января, а своего пика холода достигнут в период с 16 по 18 января. В эти дни столбики термометров опустятся до минус 25-33 градусов, а в ночные часы похолодает до минус 38 градусов. В отдаленных районах российского региона метеорологи ожидают показателей в минус 40 градусов.