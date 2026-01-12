Жителям российского региона пообещали 40-градусные морозы

В Новосибирской области ожидаются 40-градусные морозы

На Новосибирскую область надвигаются аномальные морозы. О резком похолодании сообщает Сиб.фм.

Волна холодов придет уже в середине недели, обещая 40-градусные морозы. По данным синоптиков, температура в области начнет падать в среду, 14 января, а своего пика холода достигнут в период с 16 по 18 января. В эти дни столбики термометров опустятся до минус 25-33 градусов, а в ночные часы похолодает до минус 38 градусов. В отдаленных районах российского региона метеорологи ожидают показателей в минус 40 градусов. Продержаться аномальные морозы до конца января — потепление прогнозируется лишь в феврале.

Жителей региона просят оставаться дома и воздержаться от прогулок, подбирать соответствующую погоде одежду, а во время пребывания на улице не оставлять открытых участков кожи. Дома стоит проверить состояние отопительных приборов и печей, также рекомендуется оценить исправность автомобиля. На всякий случай в такую погоду стоит отказаться от дальних поездок без крайней необходимости.

В Москве крещенские морозы будут не такими сильными. В столичном регионе к 19 января ожидается до минус 25 градусов, а 20-21 января — до минус 30 градусов.