Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 12 января 2026Экономика

Жителям российского региона пообещали 40-градусные морозы

В Новосибирской области ожидаются 40-градусные морозы
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Новосибирскую область надвигаются аномальные морозы. О резком похолодании сообщает Сиб.фм.

Волна холодов придет уже в середине недели, обещая 40-градусные морозы. По данным синоптиков, температура в области начнет падать в среду, 14 января, а своего пика холода достигнут в период с 16 по 18 января. В эти дни столбики термометров опустятся до минус 25-33 градусов, а в ночные часы похолодает до минус 38 градусов. В отдаленных районах российского региона метеорологи ожидают показателей в минус 40 градусов. Продержаться аномальные морозы до конца января — потепление прогнозируется лишь в феврале.

Жителей региона просят оставаться дома и воздержаться от прогулок, подбирать соответствующую погоде одежду, а во время пребывания на улице не оставлять открытых участков кожи. Дома стоит проверить состояние отопительных приборов и печей, также рекомендуется оценить исправность автомобиля. На всякий случай в такую погоду стоит отказаться от дальних поездок без крайней необходимости.

В Москве крещенские морозы будут не такими сильными. В столичном регионе к 19 января ожидается до минус 25 градусов, а 20-21 января — до минус 30 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Тарасова назвала причину дисквалификации Валиевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok