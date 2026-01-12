Предсказана дата прекращения снегопада в Москве

Синоптик Шувалов: Снегопад в Москве и области прекратится 15 января

Снег в Москве и области перестанет идти в четверг, 15 января. Такую дату прекращения осадков назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, слабый снег в регионе продлится до 14 января включительно, однако сугробы сильно не вырастут — выпадет всего 1-3 миллиметров осадков. Вслед за снегопадами в столицу придет похолодание.

Так, во вторник и среду, 13 и 14 января, ожидаются морозы до минус 18 градусов. «В пятницу, субботу, воскресенье ожидается пушкинская погода: мороз и солнце. Это начнется вторая глава январской погоды», — спрогнозировал Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей Москвы о 20-градусных морозах на Крещение. При этом в первую неделю после новогодних праздников метеоролог не обещает сильного похолодания.