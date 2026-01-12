Реклама

Раде назвали препятствие для размещения британского контингента на Украине

Нардеп Дубинский: У Британии нет денег на размещение контингента на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Levin / Reuters

Британии не хватит средств на размещение военного контингента на Украине после окончания конфликта. Препятствие для ввода британских сил в страну назвал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Парламентарий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского после переговоров с министром обороны Великобритании Джоном Хили, согласно которому Лондон якобы намерен разместить на территории страны миротворческий контингент после окончания конфликта.

«Британия — нищая старуха, которая еле сводит концы с концами. У нее на это просто нет денег», — заявил нардеп.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с высшим военным руководством и главами парламентских партий республики идею отправить в рамках инициативы «коалиции желающих» военные силы на Украину. Речь может идти якобы о включении шести тысяч военных в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием сил Великобритании.

