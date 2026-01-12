Реклама

18:30, 12 января 2026Россия

Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

В Краснодарском крае мужчину оштрафовали за фото чулков со свастикой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

В Краснодарском крае Белоглинский районный суд наказал 26-летнего россиянина из-за чулков со свастикой. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснило издание, в 2019 году мужчина сохранил в соцсетях фотографию с чулками, на которых была изображена свастика. В суде он пояснил, что не придерживается экстремистской идеологии, а снимок ему просто понравился.

По итогам разбирательства судья признал краснодарца виновным по административной статье о демонстрации экстремистской символики и оштрафовал на тысячу рублей.

Ранее в Краснодаре местную жительницу наказали за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. По версии суда, на картинке была изображена символика «Международного движения сатанистов» (признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Россиянку наказали штрафом в одну тысячу рублей.

