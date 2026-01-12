Стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты

Стюардесса частного самолета рассказала о зарплате в 100 тысяч долларов в год

Старшая бортпроводница частного самолета Silver Air Private Jets раскрыла размер своей зарплаты. Деталями о работе она поделилась с Business Insider.

33-летняя Келли Локенсгард рассказала, что получает более 100 тысяч долларов (около 7,8 миллиона рублей) в год. По ее словам, некоторые квалифицированные бортпроводники VIP-класса могут зарабатывать еще больше — до 350 тысяч долларов (около 27,3 миллиона рублей) в год. Для сравнения, стюардессы коммерческих рейсов в авиакомпаниях American, Delta и United обычно получают от 30 тысяч до 80 тысяч долларов (примерно от 2,3 до 6,2 миллиона рублей) в год в зависимости от стажа, а также суточные и дополнительные выплаты.

Чтобы подготовиться к работе, Локенсгард прошла пятидневное обучение и онлайн-курс. «Мне нужно было многому научиться — это профессионализм, роскошь, сервис и безопасность», — призналась она. Также компания Silver Air оплатила женщине кулинарные мастер-классы.

Бортпроводница, начавшая свою карьеру в 2021 году, отметила, что работа может быть непрерывной. Она дежурит до 21 дня в месяц, иногда выходит на смену по первому требованию, а также отвечает за организацию питания и адаптацию каждого рейса к предпочтениям клиента.

«Я покупаю продукты накануне вечером, затем приезжаю за два часа до рейса, загружаю цветочные композиции, готовлю закуски для посадки и привожу в порядок салон», — поделилась собеседница издания.

Локенсгард добавила, что она получает возможность увидеть мир глазами своих клиентов — по сути, бесплатно — и при этом зарабатывает гораздо больше, чем большинство ее коллег из авиакомпаний.

