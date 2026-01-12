Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 12 января 2026Мир

Трамп заявил о спасении НАТО

Президент США Трамп заявил, что он спас НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

НАТО бы не существовало, если бы президентом США не был Дональд Трамп. Об этом сам американский лидер заявил во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

По мнению Трампа, он спас Североатлантический альянс. «У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», — подчеркнул он.

В декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главное достижение Трампа. По его мнению, это увеличение оборонных расходов стран-участниц НАТО.

25 июня лидеры стран альянса договорились о повышении расходов на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три европейские страны отказались помогать Украине. Чем они мотивировали свое решение?

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Мирошник назвал задачу терактов Киева на территории России

    Россияне стали чаще экономить на лекарствах

    Знакомство в боте закончилось для российской студентки страшной расправой

    В США допустили снятие части санкций с одной страны

    Глава «Газпром-медиа» назвал любимый номер в Comedy Club

    Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Россию

    Трамп заявил о спасении НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok