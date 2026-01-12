В Грузии осудили бывшего премьер-министра

Бывшего премьера Грузии Гарибашвили осудили на пять лет

Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили осудили на пять лет за легализацию незаконных доходов. Об этом передает ТАСС.

«Бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет», — указано в сообщении Генеральной прокуратуры республики.

Помимо этого, Гарибашвили должен заплатить штраф в размере 370 тысяч долларов, а сам обвиняемый признал вину и согласился с условиями процессуальной сделки.

Обвинения бывшему премьеру республики были предъявлены 25 октября 2025 года. Тогда отмечалось, что Гарибашвили занимался легализацией доходов в особо крупном размере.