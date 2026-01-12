Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 12 января 2026Бывший СССР

В Грузии осудили бывшего премьер-министра

Бывшего премьера Грузии Гарибашвили осудили на пять лет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили осудили на пять лет за легализацию незаконных доходов. Об этом передает ТАСС.

«Бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет», — указано в сообщении Генеральной прокуратуры республики.

Помимо этого, Гарибашвили должен заплатить штраф в размере 370 тысяч долларов, а сам обвиняемый признал вину и согласился с условиями процессуальной сделки.

Обвинения бывшему премьеру республики были предъявлены 25 октября 2025 года. Тогда отмечалось, что Гарибашвили занимался легализацией доходов в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok