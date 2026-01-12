В Калуге вынужденных тянуть гроб на санях россиян сняли на видео

В Калуге вынужденных тянуть гроб на санях россиян сняли на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал в Telegram блогер Евгений Серкин.

На кадрах видно, как двое мужчин тянут установленный на санях гроб. За происходящим наблюдают еще несколько человек — они следят, чтобы гроб не упал на занесенную снегом дорогу.

Запись была сделана по дороге на кладбище вблизи деревни Шопино, уточняет автор канала. По его словам, это — единственный способ доставить гроб к месту захоронения.

Ранее в похожей ситуации оказалась семья бойца СВО. Родственники военнослужащего были вынуждены самостоятельно очищать от снега дорогу на кладбище, чтобы похоронить солдата.