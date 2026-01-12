Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 12 января 2026Россия

Вынужденных тянуть гроб на санях россиян сняли на видео

В Калуге вынужденных тянуть гроб на санях россиян сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

В Калуге вынужденных тянуть гроб на санях россиян сняли на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал в Telegram блогер Евгений Серкин.

На кадрах видно, как двое мужчин тянут установленный на санях гроб. За происходящим наблюдают еще несколько человек — они следят, чтобы гроб не упал на занесенную снегом дорогу.

Запись была сделана по дороге на кладбище вблизи деревни Шопино, уточняет автор канала. По его словам, это — единственный способ доставить гроб к месту захоронения.

Ранее в похожей ситуации оказалась семья бойца СВО. Родственники военнослужащего были вынуждены самостоятельно очищать от снега дорогу на кладбище, чтобы похоронить солдата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стал известен неожиданный фактор риска тяжелых заболеваний десен

    Москвичам назвали время прихода нового снегопада

    Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok