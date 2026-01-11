Реклама

Бывший СССР
22:23, 11 января 2026Бывший СССР

Зеленский потребовал от Европы отдать резервы ракет ПВО

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении потребовал от Европы предоставить Киеву резервы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Обращение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Первый приоритет — ракеты для ПВО... нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это все», — сказал Зеленский. По его мнению, эти ракеты должны оказаться у Украины.

Также президент республики заявил, что партнеры должны сделать новые взносы по программе Prioritized Ukraine Requirements List. В рамках этой программы страны приобретают вооружение у США и передают его Киеву.

Ранее Зеленский сообщил, что обсуждает с США возможное соглашение о свободной торговле.

