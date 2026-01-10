Реклама

Экономика
01:29, 10 января 2026

Зеленский рассказал о переговорах с США по одному вопросу

Зеленский заявил, что обсуждает с США возможное соглашение о свободной торговле
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер по восстановлению страны после окончания конфликта. Об этом он заявил в телефонном интервью Bloomberg.

По его словам, сделка будет включать нулевые тарифы на торговлю с США и будет распространяться на некоторые промышленно развитые районы Украины. Зеленский пояснил, что это даст Украине «очень серьезные преимущества» по сравнению с соседними странами и поможет привлечь инвестиции и бизнес.

Украинский лидер отметил, что детали соглашения ему необходимо обсудить лично с президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что соглашение между странами послужит дополнительной гарантией экономической безопасности.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что США и Украина подпишут соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. По данным издания, договор предусматривает привлечение на Украину 800 миллиардов долларов в течение десяти лет.

