Экономика
23:33, 9 января 2026Экономика

США и Украина подпишут соглашение почти на триллион долларов

Telegraph: США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на $800 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США и Украина подпишут соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Утверждается, что договор предусматривает привлечение на Украину 800 миллиардов долларов в течение десяти лет. Это должно позволить реконструировать Украину и восстановить ее экономику после окончания боевых действий.

По данным газеты, подписание состоится в Давосе при участии президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского.

Ранее новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался Рональд Лаудер друг Трампа. По данным журналистов, с Трампом он знаком еще со студенческих лет.

