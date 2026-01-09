Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 9 января 2026Экономика

Назван новый владелец крупного украинского месторождения

NYT: Новым владельцем месторождения лития на Украине оказался друг Трампа Лаудер
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Arsen Dzodzaiev /Anadolu / Getty Images

Новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался друг президента США Дональда ТрампаРональд Лаудер. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Решение было принято комиссией правительства Украины. (...) Хотя еще требуется формальное одобрение кабинета министров страны, чиновники комиссии на условиях анонимности заявили, что сделка, по сути, уже заключена», — пишут авторы материала.

Рональда Лаудера они назвали наследником занимающейся производством косметики корпорации Estée Lauder. По данным журналистов, с Трампом он знаком еще со студенческих лет. Более того, именно Лаудер якобы подсказал главе государства идею покупки богатой ресурсами Гренландии.

«Другим инвестором является TechMet — энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа», — отмечает издание.

Тем временем Трамп рассказал, на каких условиях Вашингтон согласился участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что США пошли на это из-за сделки с Киевом по редкоземельным металлам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Опубликовано видео захвата танкера в Карибском регионе силами США

    Назван новый владелец крупного украинского месторождения

    Семин раскрыл правила употребления алкоголя

    В Госдуме не исключили новых ударов возмездия по Украине

    Избиение девушки на свидании в ресторане Москвы попало на видео

    Евросоюзу напомнили об отсутствии систем ПВО против «Орешника»

    Кличко призвал киевлян помочь согражданам с едой и теплом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok