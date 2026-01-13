Реклама

Россия
23:11, 13 января 2026Россия

Электричество пропало в трех городах после атаки ВСУ

Электричество частично пропало в Донецке, Макеевке и Енакиево после атаки ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать освобожденные армией России города. Так, после серии взрывов вечером 13 января оказались частично обесточены Донецк, Макеевка и Енакиево, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

ВСУ атакуют населенные пункты ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Днем ранее, 12 января, ВСУ атаковали энергообъект в Курской области. По словам главы региона, Александра Хинштейна, без электричества остались жители Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.

Кроме того, в этот же день, военные Украины ударили по автомобилю с мирным жителем Брянской области в поселке Белая Березка Трубчевского района. Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

