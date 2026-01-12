Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 12 января 2026Россия

ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по энергообъекту в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергообъекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Враг с помощью беспилотника нанес удар по объекту энергетики в Хомутовском районе», — написал он.

По его словам, под отключение энергии попали жители Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Подачу электричества уже восстановили во всех муниципалитетах, кроме Хомутовского.

Ранее стало известно, что вечером 4 января вражеский беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по строящемуся многоэтажному дому на проспекте Плевицкой в Курске. В момент происшествия на стройке никого не было, жертв удалось избежать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    У российского вора в законе отняли криминальный титул

    Трамп оценил выгоду США от доступа к украинским минеральным ресурсам

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение после январских праздников

    В России отца пятерых детей нашли без признаков жизни в чужом доме

    В России бойцу СВО почти год не начисляли зарплату

    Врач предупредила о скрытых рисках привычки слушать музыку в метро

    Британия решила извлечь выгоду из помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok