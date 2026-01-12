ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по энергообъекту в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергообъекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Враг с помощью беспилотника нанес удар по объекту энергетики в Хомутовском районе», — написал он.

По его словам, под отключение энергии попали жители Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Подачу электричества уже восстановили во всех муниципалитетах, кроме Хомутовского.

Ранее стало известно, что вечером 4 января вражеский беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по строящемуся многоэтажному дому на проспекте Плевицкой в Курске. В момент происшествия на стройке никого не было, жертв удалось избежать.