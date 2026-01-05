Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:04, 5 января 2026Россия

Украинский БПЛА атаковал многоэтажку в российском регионе

Хинштейн: Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские города. Так, вечером 4 января вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по строящемуся многоэтажному дому на проспекте Плевицкой в Курске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В момент происшествия на стройке никого не было, пострадавших удалось избежать. Глава региона отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб и проводится проверка дома.

«Укронацисты продолжают свои подлые атаки по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности», — добавил Хинштейн.

Ранее ВСУ атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Курской области. В результате повреждений было нарушено электроснабжение в двух районах, без света остались 115 населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата предъявления обвинений Мадуро

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Глава СБУ написал заявление об уходе

    В США раскрыли публичный сигнал Мадуро перед похищением из Венесуэлы

    Раненый российский солдат уничтожил несколько бойцов ВСУ

    Одна страна отказалась поддержать позицию Евросоюза по Венесуэле

    Обстановку в атакованном ВСУ Купянске сняли на видео

    Ученые предупредили об опасности активного движения ледника «Судного дня»

    Премьер Дании обратилась к Трампу из-за угроз Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok