Украинский БПЛА атаковал многоэтажку в российском регионе

Хинштейн: Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские города. Так, вечером 4 января вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по строящемуся многоэтажному дому на проспекте Плевицкой в Курске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В момент происшествия на стройке никого не было, пострадавших удалось избежать. Глава региона отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб и проводится проверка дома.

«Укронацисты продолжают свои подлые атаки по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности», — добавил Хинштейн.

Ранее ВСУ атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Курской области. В результате повреждений было нарушено электроснабжение в двух районах, без света остались 115 населенных пунктов.