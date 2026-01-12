Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 12 января 2026Россия

ВСУ ударили по автомобилю с мирным жителем в российском регионе

Богомаз сообщил об ударе ВСУ по автомобилю с водителем в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автомобилю с мирным жителем в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Под атаку FPV-дронов попал поселок Белая Березка в Трубчевском районе. В результате атаки по автомобилю УАЗ осколочные ранения получил водитель. На данный момент его доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

«Осколками поврежден автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил глава области.

В этот же день ВСУ атаковали энергообъект в Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, под отключение энергии попали жители Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok