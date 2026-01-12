ВСУ ударили по автомобилю с мирным жителем в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автомобилю с мирным жителем в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Под атаку FPV-дронов попал поселок Белая Березка в Трубчевском районе. В результате атаки по автомобилю УАЗ осколочные ранения получил водитель. На данный момент его доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

«Осколками поврежден автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил глава области.

В этот же день ВСУ атаковали энергообъект в Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, под отключение энергии попали жители Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.