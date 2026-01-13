Реклама

03:17, 13 января 2026

Назван сыгравший в пользу сбивших F-16 ВСУ российских военных фактор

Генерал Попов: Экипаж сбитого истребителя F-16 ВСУ не ожидал атаки
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сбитый российскими военнослужащими истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) летел в сторону запада страны, экипаж не ожидал атаки, поэтому обнаружил угрозу в последний момент. Сыгравший в пользу российских бойцов фактор «Газете.Ru» назвал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Скорее всего, он шел на средней высоте и уходил в сторону запада [Украины]. Например, с Харьковской области или с Черниговской области, условно говорю, в сторону Киева или в сторону Луцка (...). Поэтому он чувствовал себя достаточно защищенным на своей территории», — отметил Попов.

По его словам, где-то за несколько десятков секунд пилоты истребителя поняли, что F-16 стал целью российских военных. Экипаж самолета попытался сменить курс и высоту, а также включил систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы спасти воздушное судно, однако «все было сделано уже с опозданием», указал Попов.

Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север рассказал, что российским военнослужащим удалось уничтожить истребитель F-16 ВСУ. Для этого потребовалось две ракеты.

