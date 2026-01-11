Российские военные двумя ракетами уничтожили F-16 ВСУ

Российским военнослужащим удалось уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого потребовалось две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале для «Соловьев Live».

По его словам, сбить цель удалось из зенитного ракетного комплекса С-300. «Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — поделился солдат.

Он рассказал, что выполнению этой боевой задачи предшествовала длительная подготовка. «С командиром бригады продумывали эту операцию очень долго. <…> Ловили, выжидали», — сообщил Север. Военнослужащий добавил, что с декабря 2024 года при помощи С-300 было сбито большое количество целей, в том числе беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS.

Ранее украинские летчики, которые обучились пилотированию истребителей F-16, высказали претензии в адрес НАТО. По их словам, инструкторы альянса учат военнослужащих неподходящим тактикам, которые невозможно применить в ходе конфликта.