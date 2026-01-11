Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 11 января 2026Россия

Российский военный рассказал об уничтожении F-16 ВСУ

Российские военные двумя ракетами уничтожили F-16 ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российским военнослужащим удалось уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого потребовалось две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале для «Соловьев Live».

По его словам, сбить цель удалось из зенитного ракетного комплекса С-300. «Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — поделился солдат.

Он рассказал, что выполнению этой боевой задачи предшествовала длительная подготовка. «С командиром бригады продумывали эту операцию очень долго. <…> Ловили, выжидали», — сообщил Север. Военнослужащий добавил, что с декабря 2024 года при помощи С-300 было сбито большое количество целей, в том числе беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS.

Ранее украинские летчики, которые обучились пилотированию истребителей F-16, высказали претензии в адрес НАТО. По их словам, инструкторы альянса учат военнослужащих неподходящим тактикам, которые невозможно применить в ходе конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Стало известно о неэффективной работе ГУР Украины при Буданове

    Убирающий улицы Меладзе спас снеговика в российском городе

    В Европе призвали создать 100-тысячную армию

    Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию

    Российский военный рассказал об уничтожении F-16 ВСУ

    Долина улетела на отдых в Абу-Даби вместо передачи ключей от квартиры

    В России объяснили желание премьер-министра Великобритании заблокировать соцсеть X

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok