MWM: Украинские пилоты F-16 критикуют инструкторов НАТО за неподходящие тактики

Украинские летчики, которые обучились пилотированию истребителей F-16, высказали претензии в адрес НАТО. По их словам, инструкторы альянса учат военнослужащих неподходящим тактикам, которые невозможно применить в ходе конфликта, передает Military Watch Magazine (MWM).

«Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — приводит издание критику со стороны одного из летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник издания добавил, что в НАТО предлагают пилотам вести бой на больших высотах. В итоге летчикам ВСУ приходится изобретать новые схемы, считаясь с возможностями современных российских истребителей и устаревших самолетов F-16.

Ранее в России подсчитали уничтоженные за 2025 год украинские истребители. Их было не менее 19 единиц, кроме того за прошедший год Украина потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.