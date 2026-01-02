В России рассказали о потерянных за год Украиной истребителях

ТАСС: ВС России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей ВСУ

Противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины, в том чисде американский F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Уточняется, что за прошедший год Украина также потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти половину от полученных американских истребителей F-16. он пояснил, что Россия противодействует им с помощью системы противовоздушной обороной (ПВО). По оценке Матвийчука, у Киева осталось «приблизительно семь-восемь» американских истребителей.