Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:16, 2 января 2026Бывший СССР

В России рассказали о потерянных за год Украиной истребителях

ТАСС: ВС России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины, в том чисде американский F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Уточняется, что за прошедший год Украина также потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти половину от полученных американских истребителей F-16. он пояснил, что Россия противодействует им с помощью системы противовоздушной обороной (ПВО). По оценке Матвийчука, у Киева осталось «приблизительно семь-восемь» американских истребителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Одесса оказалась в полублокаде

    В России рассказали о потерянных за год Украиной истребителях

    В Норвегии оценили шансы на завершение украинского конфликта

    Дмитриев задал неудобный вопрос про трагедию в Хорлах

    Масштабное внедрение цифрового рубля стартовало в России

    На Западе выступили с мрачным для Европы политическим прогнозом

    В США сделали тревожное заявление о здоровье Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok