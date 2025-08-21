Бывший СССР
05:30, 21 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Число оставшихся самолетов F-16 у ВСУ оценили

Военный эксперт Матвийчук: У ВСУ остается до восьми истребителей F-16
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти половину от полученных американских истребителей F-16, считает полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что Россия противодействует им с помощью системы противовоздушной обороной (ПВО).

«Им пригнали где-то в пределах 15 штук. (…) Приблизительно семь-восемь осталось. Мы с ними боремся всеми видами. Как только они попадают в зону нашей ПВО, мы наносим удары», — сказал Матвийчук.

Он напомнил, что воздушных боев в зоне специальной военной операции (СВО) пока еще не было. По его словам, Украина бережет свои F-16, и они чаще используются как воздушная платформа для запуска ракет Storm Shadow и SCALP.

Ранее появилась информация о том, что пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино в Курской области.

В августе в корпорации «Ростех» сообщали, что Су-35 с ракетами «воздух — воздух» большой дальности не дают самолетам противника выходить на рубежи применения оружия, действуя в боевом тандеме с бомбардировщиками Су-34.

