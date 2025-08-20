В России заявили об ударе F-16 по Курской области

В России заявили об ударе F-16 по Курской области. Об этом говорится в одной из публикаций Telegram-канала «Архангел спецназа».

По его данным, пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.

Канал отмечает активизацию украинской военной авиации. Также он сообщил об атаке в окрестностях Теткино украинского Су-27.

Ранее украинские диверсанты зашли на территорию Брянской области. Позже были опубликованы фотографии уничтоженных диверсантов, на которых видно их простреленные головы. Еще трое украинских бойцов были задержаны.