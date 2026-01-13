Обнажившийся перед бортпроводниками экс-полицейский избежал тюрьмы

Обнажившегося в самолете JetBlue мужчину обязали отработать 100 часов в США

Бывший сотрудник дорожного патруля США избежал тюрьмы за неподобающее поведение перед членами экипажа на борту самолета. Об этом сообщило издание The Los Angeles Times.

50-летнего Денниса Вудбери обвинили в домогательствах к двум бортпроводникам авиакомпании JetBlue еще в прошлом году, однако окончательное решение по делу было вынесено недавно. Обнажившегося перед членами экипажа экс-полицейского обязали отработать 100 часов на благо общества. Также мужчина должен пройти обследование на психическое здоровье и лечение от зависимостей.

«Тот факт, что подсудимый когда-то занимал должность, предполагающую доверие к общественности, и совершил эти действия, вызывает тревогу и должен быть воспринят серьезно», — сообщила помощник прокурора Бренда Гальван в меморандуме о вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что Вудбери во время полета был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он шлепнул бортпроводника по ягодицам и громко признался ему в любви. Затем подошел к другому члену экипажа, стянул с себя брюки и нижнее белье и показал ему свои гениталии.