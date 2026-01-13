Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:42, 13 января 2026Путешествия

Обнажившийся перед бортпроводниками экс-полицейский избежал тюрьмы

Обнажившегося в самолете JetBlue мужчину обязали отработать 100 часов в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Бывший сотрудник дорожного патруля США избежал тюрьмы за неподобающее поведение перед членами экипажа на борту самолета. Об этом сообщило издание The Los Angeles Times.

50-летнего Денниса Вудбери обвинили в домогательствах к двум бортпроводникам авиакомпании JetBlue еще в прошлом году, однако окончательное решение по делу было вынесено недавно. Обнажившегося перед членами экипажа экс-полицейского обязали отработать 100 часов на благо общества. Также мужчина должен пройти обследование на психическое здоровье и лечение от зависимостей.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

«Тот факт, что подсудимый когда-то занимал должность, предполагающую доверие к общественности, и совершил эти действия, вызывает тревогу и должен быть воспринят серьезно», — сообщила помощник прокурора Бренда Гальван в меморандуме о вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что Вудбери во время полета был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он шлепнул бортпроводника по ягодицам и громко признался ему в любви. Затем подошел к другому члену экипажа, стянул с себя брюки и нижнее белье и показал ему свои гениталии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп заявил о безразличии к судьбе соглашения о торговле США с двумя странами

    Лукашенко высказался о пути «ошалевшего» мира в 2026 году

    Генсек НАТО сменил цель Киева в конфликте с победы на выживание

    Трамп призвал союзников покинуть Иран

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл тяжелую правду о ситуации на Украине

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты ВСУ сняли на видео

    Следком возбудил уголовное дело по факту нападения обезьяны на ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok