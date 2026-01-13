Российские резервы рекордно выросли

Центробанк: Международные резервы РФ достигли рекордных $763,9 млрд

Международные резервы РФ достигли рекорда. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка (ЦБ) РФ.

По данным регулятора, на 26 декабря резервы выросли до рекордных 763,9 миллиарда долларов. За неделю они увеличились на 11,3 миллиарда, или на 1,5 процента. Причиной стала положительная переоценка резервов.

Неделей ранее, с 12 по 19 декабря, международные резервы увеличились еще на 1,6 процента, до 752,6 миллиарда долларов.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

В середине сентября размер российских резервов впервые превзошел уровень в 700 миллиардов долларов, а к 18 октября достиг исторического максимума. Во многом приросту способствовала бьющая рекорды стоимость золота. Позднее размер резервов снижался три недели подряд в связи с коррекционным падением цен на драгметалл. На фоне декабрьского подорожания золота активы также пошли в рост.