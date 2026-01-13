Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 13 января 2026Россия

В России захотели изменить закон о проверке мигрантов на опасные болезни

Яровая: В ГД внесут проект о запрете посредников при проверке здоровья мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Госдуму намерены внести законопроект о запрете посредников при проверке здоровья мигрантов на опасные болезни. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает РИА Новости.

По словам парламентария, депутаты подготовили три проекта федерального закона, которые касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и подтверждения статуса здоровья приезжающих в Россию трудовых мигрантов на предмет исключения опасных заболеваний. В частности, речь идет о прямом запрете на посредничество при проверке здоровья иностранных специалистов.

«Мы вводим прямые запреты на посредничество, повышаем ответственность за достоверность проведения этих процедур. Мы можем реализовать данные инициативы сегодня и завтра», — обозначила Яровая.

Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о готовящихся законодательных инициативах в миграционной сфере. В их числе оказалось введение административной ответственности за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и усиление уголовной ответственности за подделку медицинских документов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    В России отреагировали на удар Украины по нефтяным танкерам в Черном море

    Три танка ЦАХАЛ открыли огонь в сторону патруля испанских миротворцев

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Задержание мужчины с крупной партией наркотиков в такси попало на видео

    Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok