В России захотели изменить закон о проверке мигрантов на опасные болезни

Яровая: В ГД внесут проект о запрете посредников при проверке здоровья мигрантов

В Госдуму намерены внести законопроект о запрете посредников при проверке здоровья мигрантов на опасные болезни. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает РИА Новости.

По словам парламентария, депутаты подготовили три проекта федерального закона, которые касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и подтверждения статуса здоровья приезжающих в Россию трудовых мигрантов на предмет исключения опасных заболеваний. В частности, речь идет о прямом запрете на посредничество при проверке здоровья иностранных специалистов.

«Мы вводим прямые запреты на посредничество, повышаем ответственность за достоверность проведения этих процедур. Мы можем реализовать данные инициативы сегодня и завтра», — обозначила Яровая.

Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о готовящихся законодательных инициативах в миграционной сфере. В их числе оказалось введение административной ответственности за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и усиление уголовной ответственности за подделку медицинских документов.