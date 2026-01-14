Названа главная причина проблем с пищеварением

Врач Эсваран назвала стресс главной причиной запора и диареи

Гастроэнтерологи Шанти Эсваран и Кайл Сталлер утверждают, что главной причиной проблем с пищеварением является стресс. Их слова приводит издание Infobae.

Эсваран назвала запор и диарею самыми распространенными симптомами, возникающими во время стресса. Соответственно, справиться с ними можно, если повлиять на нервную систему. Для этого доктор посоветовала включить в распорядок дня медитацию и физические упражнения, а в случае их неэффективности заняться психотерапией и при необходимости пройти лечение.

Сталлер добавил, что хронический стресс повышает чувствительность к боли в животе, негативно сказывается на функционировании кишечника и препятствует выздоровлению при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Также он призвал людей с кишечными проблемами обратить особое внимание на кофе. Дело в том, что у некоторых людей кофеин приводит к ускорению кишечного транзита, пояснил врач.

