04:30, 14 января 2026Наука и техника

Раскрыто природное средство защиты от остеопороза

Front Nutr: Полифенолы, каротиноиды и сапонины защищают кости при остеопорозе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Растительные вещества из привычных продуктов — полифенолы, каротиноиды и сапонины — могут играть заметную роль в защите костей при остеопорозе. К такому выводу пришли авторы обзорной научной работы, опубликованной в Frontiers in Nutrition, обобщив данные десятков экспериментальных и клинических исследований о влиянии этих соединений на костный обмен.

Как отмечают исследователи, полифенолы (например, ресвератрол и флавоноиды) помогают снижать хроническое воспаление и окислительный стресс — два ключевых фактора, ускоряющих потерю костной массы с возрастом и после менопаузы. Эти вещества поддерживают работу остеобластов — клеток, отвечающих за формирование костной ткани, — и одновременно подавляют активность остеокластов, которые разрушают кость.

Каротиноиды, содержащиеся в овощах и фруктах ярких цветов, действуют прежде всего как антиоксиданты. Они защищают костные клетки от возрастного «износа», связанного с накоплением повреждений и клеточным старением, и, по данным ряда наблюдательных исследований, ассоциируются с более высокой минеральной плотностью костей и меньшим риском переломов.

Сапонины показали способность мягко регулировать костное ремоделирование, одновременно стимулируя образование новой кости и сдерживая ее разрушение.

Авторы подчеркивают, что главное преимущество пищевых биоактивных веществ — их многостороннее действие и потенциально более благоприятный профиль безопасности по сравнению с лекарственными препаратами.

Ранее стало известно, что регулярное употребление чая может быть связано с более высокой плотностью костей у пожилых женщин.

