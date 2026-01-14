Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 14 января 2026Путешествия

Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту из-за снежного коллапса

TourDom: 13 рейсов задержались в аэропорту Краснодара из-за непогоды
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Снежный коллапс в российском аэропорту привел к задержке 13 рейсов — сотни пассажиров застряли в ожидании вылета. Об этом сообщает TourDom.

Непогода разыгралась в воздушной гавани Краснодара 12 января, вследствие этого аэродром перестал принимать самолеты. На следующий день вылеты вновь задержались. «13 января мы должны были лететь рейсом S7 2074 в Москву в 16:20. В итоге три часа сидели в самолете, а потом нас высадили. Рейс отложили до 14 января», — сообщили пассажиры.

По данным очевидцев, задержки привели к столпотворению людей: огромные очереди образовались на регистрацию и паспортный контроль. Уточняется, что борт NordStar Y7-417 готовится к отправлению уже 39 часов.

Ранее стало известно, что собиравшиеся в Египет российские туристы застряли в аэропорту на девять часов. При этом рейс из Египта в Россию также задержался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok